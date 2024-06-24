جيني أسبر تروي لـ"إرم نيوز" تفاصيل دورها في"قلب أسود"

كشفت الممثلة السورية جيني أسبر في حديث خاص لـ"إرم نيوز" عن أحدث مشاريعها الفنية؛ مسلسل "قلب أسود" إلى جانب باسم ياخور ونادين الراسي وكارلوس عازار ونادين تحسين بك ونخبة من الممثلين.

ونوهت جيني إلى أن أحداث مسلسل "قلب أسود" قائمة على فكرة الثنائية الدرامية بين كل ممثلين، حيث ثنائية باسم ياخور ونادين الراسي، والثنائية التي تجمعها بالممثل اللبناني كارلوس عازار.

ولفتت جيني إلى أنها تُجسد دور زوجة تعاني عدم اهتمام شريكها في ظل ماض صعب لكليهما، له علاقة بالإدمان. وتحاول الزوجة يائسة لفت انتباه زوجها من خلال شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشارك جمهورها فيديوهات لتثبت من خلالها أنها شخصية هامة ومؤثرة تحظى باهتمام من الناس والجمهور وهو ما تفتقده في علاقتها الزوجية.

وأوضحت جيني أن مسلسل "قلب أسود" الذي سيجري عرضه قريبا مكون من 15 حلقة، مشيرة إلى أنها تصور العمل حاليا في لبنان، دون أن تحظى بعطلة من أعمالها الفنية بعد المشاركة بموسم دراما رمضان الماضي.

وقالت جيني إنها تشعر بالإرهاق نتيجة تقارب أعمالها الفنية، لكنها ستحظى بعطلة بعد انتهاء تصوير مسلسل "قلب أسود" من أجل الراحة والاستجمام بعد شهور من العمل المتواصل.