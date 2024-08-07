قاد تتبع هاتف محمول أباً أمريكياً إلى اكتشاف مروع، بعد أن فعل ذلك بهدف الاطمئنان على ابنتيه، اللتين توقفتا عن الرد على هاتفيهما.

وخرجت الفتاتان، هايلي (19 عامًا)، وشيلبي (17 عامًا)، إلى متنزه ترفيهي في منطقة روتشستر في ولاية نيويورك، لكن الابنتين توقفتا عن الرد على رسائل الأب بعد مدة من خروجهما.

ووفق صحيفة "الديلي ميل"، قرر والد الفتاتين المراهقتين، تتبع هاتف إحداهما عن طريق تطبيق، لتعقب مكان وجودهما، وقاده ذلك إلى بضعة أميال بعيدًا عن منزله، بحسب الموقع الذي أظهره التطبيق.

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لكن الأب فوجئ بعد وصوله الموقع المقترح، بتطويق رجال الشرطة للمكان، ليكتشف بشكل مروع أن "ابنتيه قضتا في حادث سير، أثناء عودتهما للمنزل".

وقال الأب المكلوم: "سألني أحد الضباط عما كنت أفعله، وعما كنت أبحث عنه.. أخبرته أنني أبحث عن ابنتي".

وكانت السيارة التي تقلّ الفتاتين على أحد الطرق، تعبر إلى المسار المقابل، عندما اصطدمت بمركبة أخرى.

وتوفيت الشقيقتان في موقع الحادث، نتيجة الإصابات التي لحقت بهما، جراء الاصطدام.

ونقل سائق المركبة الأخرى، البالغ 59 عامًا، إلى المستشفى، مصابًا بجروح خطيرة، لكن حالته الصحية مستقرة.