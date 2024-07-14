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مصرع طفلة يمنية وإصابة أسرتها إثر سقوط سيارتهم في بئر

مصرع طفلة يمنية وإصابة أسرتها إثر سقوط سيارتهم في بئر
سيارة إسعاف في اليمن (تعبيرية)المصدر: أ ف ب
محمد بركة
محمد بركة
14 يوليو 2024، 1:28 م

لقيت طفلة يمنية حتفها في حادث أليم شهدته محافظة الضالع؛ إثر سقوط السيارة التي كانت تستقلها رفقة أسرتها في إحدى الآبار السطحية. 

وبحسب شهود عيان، فإن السيارة من نوع "هايلوكس" سقطت في إحدى الآبار، ونتج عن سقوطها إصابة والد الطفلة نادر أحمد موسى واثنين من أشقائها.

ووقع الحادث في قرية "مشرعة" بمنطقة "مريس الضالع" التابعة لمديرية "قعضبة". 

يأتي ذلك بعد أيام من حادث سقوط سيارة في بئر أخرى في "وادي الرحب" بالمحافظة نفسها، في حين نجا مواطن وابنه بأعجوبة، في يناير/ كانون الثاني الماضي، من الموت في البئر التي شهدت غرق الطفلة. 

ويشكو أهالي المنطقة من عدم وجود حواجز أسمنتية حول الآبار السطحية القريبة من الطرقات لحماية المارة والسائقين من السقوط، وتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

اليمن

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