ما "الرهان الرياضي" الذي تسبب بمقتل شخص في سبيطلة التونسية؟

شهدت مدينة سبيطلة (وسط غرب تونس) عمليات كر وفر بين قوات الأمن وعدد من الشبان المحتجين على مقتل شاب برصاصة أصابته في رأسه.

وبحسب تقارير إعلامية تونسية، فإن الشرطة كانت تبحث عن شاب يعمل في مجال الرهان الرياضي غير القانوني، وإنه بمجرد وصولهم إلى المكان حدثت اشتباكات بينهم وبين شبان كان بعضهم يحملون بنادق صيد، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في رأسه فارق في إثرها الحياة.

وتطورت أعمال الاحتجاج عندما اقتحم عدد من الشبان مساء أمس الأربعاء مستودعا بلديا في مدينة سبيطلة واستولوا على عدد من الدراجات النارية ومفاتيح السيارات المحجوزة، كما أقدموا على حرق مقر المصلحة الفنية للحرس البلدي، وفق معتمد سبيطلة حاتم الرياحي.

ونقلت وكالة " تونس أفريقيا للأنباء" عن معتمد سبيطلة حاتم الرياحي قوله "إن عمليات الكرّ والفرّ بين الوحدات الأمنية وعدد من الشبان بمدينة سبيطلة، تتجدد من حين إلى آخر".

وقال إن المدينة "شهدت انتشارا أمنيا مكثفا جدا لحماية الممتلكات العامة والخاصة من أعمال التخريب والنهب".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت ليلة الأربعاء عن "فتح بحث تحقيقي لتحديد المسؤوليات بشأن الحادث".

وقالت في بيان "إن مجموعة من الأشخاص تصدوا لدورية أمنية كانت تحاول القبض على شخص مفتش عنه"، مشيرة إلى أن "المواجهات بين الشبان وعناصر الأمن جاءت بعد مداهمة لمحل مخصص للرهان الإلكتروني".

وتنتشر في تونس ألعاب "الرهان الإلكتروني"، التي تتسبب في إدمان شبان ومراهقين عليها، وهي ألعاب تعتمد على الحظ، ويقبل عليها الشبان للربح السريع، تحديدا من العاطلين عن العمل أو من الطلاب الذين تركوا مقاعد الدراسة.

يذكر أنه سبق أن وقعت حادثة انتحار في مدينة القيروان التونسية لمراهق بسبب تعرضه للخسارة في لعبة "الرهان الإلكتروني"، بعد أن كان قد أدمن الإقبال عليها لفترة طويلة.