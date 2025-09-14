زوجان يكتشفان تذكرة يانصيب رابحة بعد أيام من نسيانها على الثلاجة

أصيب زوجان من أستراليا بالذهول بعد اكتشافهما أنهما تجاهلا تذكرة يانصيب رابحة بقيمة تفوق 13 مليون دولار أسترالي لعدة أيام، دون علمهما بأنها فائزة.

وكانت شركة "ذا لوت"، الجهة المسؤولة عن بيع التذاكر، قد أعلنت عن الفائزين بسحب باوربول، الذي تجاوزت جوائزه 80 مليون دولار أسترالي.

وتبيّن أن الزوجين وفقا لصحيفة "بيبول"، وهما جدّان يعيشان في ضاحية برايتون الراقية في مدينة ملبورن، كانا من بين أربعة فائزين بالجائزة الكبرى.

أخبار ذات علاقة اشترى تذكرة بالخطأ.. جدّ أمريكي يفوز مرتين باليانصيب

لكن لعدم تسجيلهما في نادي أعضاء "ذا لوت"، لم تتمكن الشركة من التواصل معهما مباشرة، واضطرت لانتظار الفائزين لتسليم أنفسهم.

وعند إبلاغهم بالأمر أخيرًا، قالت الزوجة بدهشة: "هذا جنون! أنا مصدومة! لا أصدق ذلك. لم نكن نعلم شيئًا، وكانت التذكرة ملصقة على الثلاجة طوال هذا الوقت!".

وقالت الزوجة إنهما كانا "مشغولين جدًا" لدرجة أن التحقق من تذكرة باوربول لم يكن ضمن أولوياتهما.

وأوضحت أن الأرقام التي فازا بها بمبلغ يزيد عن 13 مليون دولار أسترالي كانت نتيجة اختيار عشوائي تمامًا.

وأضافت: "يا إلهي! كانت مجرد اختيار سريع، لكنني أرى رقم حظي وبعض تواريخ أعياد ميلاد العائلة وذكريات الذكرى السنوية. كان من المفترض أن يكون كذلك".

أخبار ذات علاقة ربح مليون دولار في "اليانصيب" بعد شراء بطاقتين بالخطأ

ويخطط الزوجان، اللذان عملا بجد طوال حياتهما لاستخدام المكاسب لدعم أطفالهما وأحفادهما، كما يأملان في شراء "بيت صغير".

وقالت الزوجة: "لقد اشترينا التذاكر مرارًا وتكرارًا لسنوات. لا أصدق ذلك. لا أعرف إذا كنت سأستمر في العمل أو أتقاعد".