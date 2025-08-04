جريمة مروعة في اليمن.. أب يقتل نجله ويدفن جثته سرا

في واقعة صادمة هزت الرأي العام المحلي، أقدم رجل يُدعى الخميني عبدالله يحيى عبد العزيز المقدشي، ينحدر من منطقة "عزلة الأشراف" بمديرية "ذي السفال"، على قتل نجله محمد، البالغ من العمر 17 عامًا، الذي كان يعمل بأحد المحال التجارية في مدينة "رداع" بمحافظة البيضاء في اليمن.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، وقعت الجريمة مساء يوم الخميس الماضي، إذ كان الأب والابن يعيشان بمفردهما في المدينة منذ نحو 3 سنوات.

وتشير المصادر إلى أن الأب أقدم على دفن جثة ابنه في جنح الظلام، عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، في محاولة للتغطية على الجريمة، بمساعدة عدد من أصدقائه.

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وأضافت أن عملية الدفن تمت بسرية تامة، بعد أن حاول الأب تبرير الوفاة بالادعاء أن ابنه أقدم على شرب مادة سامة بعد مشادة بينهما بسبب خلافات مالية.

وأفاد شهود عيان بأن آثار دماء كانت واضحة على جسد الضحية، خاصة من جهة الخصر وأسفل البطن، أثناء إنزاله القبر، ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن الوفاة ناتجة عن طعنة بآلة حادة، "جنبية"، وليس نتيجة تسمم.