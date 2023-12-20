"اقتصاد الظل يزدهر".. الفقر يدفع شباب هذه الدولة إلى بيع كلاهم

تشهد تجارة الأعضاء ولا سيما الكلى، انتشارًا واسعًا في نيجيريا بسبب الفقر، في "سوق" ينتصر فيه جشع الأغنياء وتنشط فيه عصابات من الداخل والخارج.

ونقلت مجلة "كوريي إنترناسيونال" الفرنسية، تفاصيل تحقيق حول "اقتصاد الظل لتجارة الكلى غير المشروعة في العاصمة النيجيرية أبوجا".

وقدرت الصحيفة نقلًا عن تحقيق نيجيري لموقع "ديلي ترست"، أن "سعر الكلية يبلغ مليون نيرة (نحو 950 دولارًا) في السوق السوداء، ومع ذلك، فإن الاتجاه المتزايد لتجارة الكلى يثير التساؤل حول سبب عدم اتخاذ السلطات في البلاد إجراءات ضد المستشفيات التي تقوم بمثل هذه العمليات رغم سلسلة من التقارير الإعلامية التي تكشف هذه التجارة".

وتنتشر التجارة العشوائية في شوارع بلدة مارارابا القريبة من أبوجا التي يعاني سكانها من الفقر إذ يتم بيع كل شيء فيها بما في ذلك الكلى البشرية.

وتنقل الصحيفة عن أحد المتبرعين بكليته قوله إنّه دفع كليته، ليفاجأ لاحقًا بأنه تعرض للخداع من خلال الحصول على نصف المال المتفق عليه.

وقال لقد "فقدت كليتي، وليس لدي مال أو وظيفة، ولم تعد لدي القوة للقيام بأي عمل شاق" حتى وصل به الأمر الى التفكير في الانتحار.