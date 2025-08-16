مأساة مروعة.. 18 قتيلاً إثر حادث تدهور حافلة في الجزائر (صور)

ارتفاع ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 225 قتيلا

16 أغسطس 2025، 3:55 ص

لقي 18 شخصاً مصرعهم وأُصيب 9 آخرون، بينهم اثنان في حالة حرجة، الجمعة، جراء سقوط حافلة في وادٍ بمنطقة "المحمدية" في العاصمة الجزائر،وفق السلطات المحلية.

وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي أن "الحادث نجم عن انحراف حافلة لنقل المسافرين و سقوطها من الجسر في مجرى واد الحراش بين المحمدية اتجاه الهواء الجميل شرق الجزائر العاصمة".

وقالت "مصالح الحماية المدنية" الجزائرية، في بيان، إن فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث فور وقوعه، مشيرةً إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال متواصلة حتى الآن.

وبحسب البيان، "تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة".

وعقب الحادث، أعلن وزير الداخلية الجزائري أن رئيس الجمهورية قرر منح 100 مليون سنتيم لعائلات ضحايا الفاجعة الأليمة بوادي الحراش.

