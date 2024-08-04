حذر خبراء في السفر والرحلات، من خطورة مجففات الشعر الموجودة في الفنادق، مؤكدين بأنها "أرض خصبة للبكتيريا والفطريات"، ونصحوا بتجنبها، لكونها بمثابة "قنابل موقوتة".

وقال الخبراء، إن مجففات الشعر نادراً ما يتم تنظيفها، فقد تصبح فتحات التهوية مسدودة، وتؤثر في إخراج الحرارة من الجهاز؛ مما قد يؤدي إلى تكسر الشعر وتلفه.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن المتخصص في العناية بالشعر جاكي ماكينتوش، قوله: "استخدام مجفف الشعر المليء بالبكتيريا والجراثيم يشكل مخاطر صحية، ويمكن أن يضر بصحة شعرك".

ولفت إلى أن "الغبار والعفن من مسببات المشاكل لفروة الرأس، كالقشرة وتساقط الشعر والملمس غير المرغوب فيه".

وتابع يقول: "عندما تجد طريقها إلى شعرك وفروة رأسك، فإنها يمكن أن تثير الالتهابات والتهيجات، وتعطل نمو بصيلات شعرك، وتبطئ النمو الصحي".

واعتبر بأن مجففات الشعر المهملة بأنها "قنابل موقوتة تنتظر الانفجار، تراكم الغبار داخلها يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة؛ مما يزيد خطر حرق شعرك أو فروة رأسك".

وأشار إلى أنه يمكن استخدام مجففات الشعر في الفندق للقضاء على بق الفراش الذي يموت من الحرارة المرتفعة، نظرا لكونها تحتوي على أوساخ من النزلاء السابقين؛ حيث لا يتم غسلها بانتظام، على حد قوله.