أكدت تقارير صحفية أن المغنية الكندية سيلين ديون ستحصل على مليوني دولار مقابل الغناء في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، يوم الجمعة المقبل.

وبحسب موقع TMZ، فإن الفائزة بجائزة غرامي، البالغة من العمر 56 عامًا، ستنال أجرا كبيرا مقابل أغنية واحدة فقط في الحدث المنتظر.

وشوهدت سيلين ديون وهي تدخل إلى فندق Royal Monceau في باريس يوم أمس الاثنين، استعدادا للأولمبياد.

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وقال الموقع إن ظهور ديون على المسرح في وقت لاحق من هذا الأسبوع سيمثل أول أداء لها منذ سنوات، حيث توقفت الفنانة عن الغناء عام 2021، بعد تشخيص إصابتها بمرض عصبي نادر.

وكشفت سيلين ديون عام 2022 أن الأطباء شخصوا إصابتها بمتلازمة الشخص المتصلب، وهو اضطراب عصبي يسبب تصلبًا وتيبسًا عضليًا مؤلمًا وتقدميًا.

وفي فيلمها الوثائقي الأخير "أنا: سيلين ديون"، قدمت المغنية الشهيرة رؤية أعمق لمعركتها الصحية السرية، بما في ذلك عرض لقطات لها وهي تعاني نوبات مؤلمة.