فجأة ودون سابق إنذار، تحول حفل زفاف شهدته إحدى القاعات بمدينة "مسطرد" التابعة لمحافظة القليوبية المصرية إلى "ساحة معركة" في مشهد مذهل تم توثيق جزء منه في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في المقطع استخدام إحدى أدوات إطفاء الحريق وامتلاء القاعة بأجواء شبه ضبابية لتسهيل الاعتداء على الطرف الآخر، مع إلقاء المقاعد والموائد بشكل مخيف.

روايات متضاربة

وتضاربت الروايات التي قيلت على لسان شهود عيان والتي تفسر الواقعة، فهناك من يؤكد أن السبب يعود إلى نقص وجبات العشاء المقدمة للمدعوين حيث لم يجد 20 مدعوا طعاما لهم.

ويؤكد البعض الآخر أن السبب يعود إلى تحرش أحد المدعوين التابعين لأهل العريس بفتاة تتبع أهل العروس، فيما يؤكد فريق ثالث أن الأجواء كانت مشتعلة أصلا بين عائلتي العريس والعروس بسبب خلافات تتعلق بتجهيز بيت الزوجية من أثاث وأجهزة كهربائية وخلافه.

والمؤكد في النهاية أن الأمر لم يتطور إلى تقديم بلاغات في أقسام الشرطة، ويجري احتواء الأزمة من خلال مبادرات الصلح.