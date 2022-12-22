وفاة مبتكر طبق "دجاج تيكا ماسالا"

توفي الشيف الاسكتلندي أحمد أسلام علي، 77 عاما، الذي أكد لسنوات أنّه مبتكر طبق "دجاج تيكا ماسالا"، بحسب ما أكدته صفحة مطعمه "غلاسغو" عبر فيسبوك.

وأصبح دجاج تيكا ماسالا من الأطباق التقليدية التي تقدمها مطاعم جنوب آسيا في مختلف أنحاء العالم.

وبدأ تقديم هذا الطبق بالكاري والتوابل، في سبعينات القرن الفائت في مطعم "شيش محل"، قبل أن يصبح أحد أكثر الأطباق تناولاً في المملكة المتحدة.