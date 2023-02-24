وزيرة تقترح على البريطانيين تناول اللفت لمواجهة نقص الخضار

وأعلنت وزيرة البيئة تيريز كوفي أمام البرلمان الخميس، أن هذه المشكلة قد تستمر "أسبوعين إلى أربعة أسابيع".

وعلّقت النائبة المحافظة سيلين ساكسبي بالقول "إنّ المتاجر مستمرة في استيراد منتجات كثيرة (...)"، مضيفةً "ينبغي أن نتناول كمية أكبر من المنتجات الموسمية ودعم المزارعين البريطانيين".

لتردّ كوفي "من المهم أن نتأكد من أننا نثمّن المنتوجات التي تتميز بلادنا بإنتاجها"، مضيفةً "إنّ عددا كبيرا من البريطانيين يأكلون اللفت حاليا بدل التفكير في الخس أو الطماطم أو أي خضار مماثلة".

وتابعت "لكنني أدرك أنّ المستهلكين يرغبون في خيار يمكن اعتماده على مدار العام".

وبعدما لاقى تصريح الوزيرة ردود فعل كثيرة، قال ناطق باسم رئاسة الحكومة البريطانية، إن كوفي أرادت "أن تثمّن ما يُنتَج في المملكة المتحدة، لكن في النهاية، يعود الخيار للبريطانيين في اختيار الأطعمة التي يودّون شراءها".

وشدد الناطق على أن النقص في الخضار والفاكهة ليس ناجما عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.