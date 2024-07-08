العراق يسترد هياكل عظمية تعود لحقبة "النمرود"

استردّ العراق ثمانية هياكل عظمية تعود إلى حقبة "النمرود" كانت قد هُربت إلى الولايات المتحدة قبل 34 عامًا.

وقال الأكاديمي المتخصص في الآثار، كاظم حاتم، لـ "إرم نيوز"،إن "أمريكا سلمت الخارجية العراقية عشرات القطع الأثرية، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى أمريكا، ليتم تسليمها في العراق إلى وزارة الثقافة والسياحة والآثار".

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وأضاف حاتم أن الوزارة لم تعلن طبيعة القطع التي تسلمتها حتى تأكدت من دقتها وسلامتها، مشيرًا إلى أنها تحتوي على ثمانية هياكل عظمية تعود إلى حقبة النمرود في القرن الثالث عشر قبل الميلاد.

وبين أن "مدينة النمرود تعد من المدن الأثرية المهمة، كونها تؤرخ لحقبة الإمبراطورية الآشورية التي قامت على ضفاف نهر دجلة جنوب مدينة الموصل، وهي من المدن الأثرية القليلة في العراق التي وجد فيها هياكل عظمية تعود لتلك الحقبة".

وكانت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، قد أعلنت في وقت سابق، عن استرداد مئات القطع الأثرية التي تم تهريبها عام 2003 أو 2014 إلى بلدان مختلفة من أمريكا والنرويج وألمانيا وبريطانيا وغيرها.