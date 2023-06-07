نحو 13 مليون طالب صيني يؤدون أصعب امتحان قبول بالجامعات

توجه نحو 13 مليون طالب وطالبة في الصين، اليوم الأربعاء، لتأدية أصعب امتحان للالتحاق بالجامعات في العالم، والمسمى "قاوكاو" الذي بدأ تطبيقه عام 1977.

وبلغ عدد المتقدمين للاختبار هذا العام 12.91 مليون، بزيادة قدرها 980 ألفًا عن العام الماضي، وفق وزارة التربية والتعليم الصينية.