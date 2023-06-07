نحو 13 مليون طالب صيني يؤدون أصعب امتحان قبول بالجامعات
توجه نحو 13 مليون طالب وطالبة في الصين، اليوم الأربعاء، لتأدية أصعب امتحان للالتحاق بالجامعات في العالم، والمسمى "قاوكاو" الذي بدأ تطبيقه عام 1977.
وبلغ عدد المتقدمين للاختبار هذا العام 12.91 مليون، بزيادة قدرها 980 ألفًا عن العام الماضي، وفق وزارة التربية والتعليم الصينية.
وقالت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، إن اختبار "قاوكاو" سيستمر من يومين إلى أربعة أيام، وفق اختيار الطلبة للمواد.
ارتفع معدل القبول بالجامعات في الصين إلى 94% العام الماضي، مقارنة بـ 5% عام 1977
وأضافت أن معدل القبول بالجامعات في الصين ارتفع إلى 94% العام الماضي، مقارنة بـ 5% عام 1977، عندما طبقت الصين الامتحانات الوطنية للقبول في الجامعات.
ولا يزال "قاوكاو" يعرف على نطاق واسع بأنه أصعب امتحان للالتحاق بالجامعات في العالم، لأن القبول يعتمد بشكل أساسي على نتائج الامتحان، بدلًا من التقدير العام للأداء الأكاديمي للطالب على مدى فترة زمنية.