كيف رحلت يمنى شرّي؟ أسرار أيامها الأخيرة

عمّت حالة من الحزن العميق صفوف الإعلاميين والإعلاميات في لبنان، وجمهور يمنى شري ومحبيها، بعد إعلان خبر وفاتها.

وامتلأت صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي بعبارات الأسى، معبرين عن صدمتهم لفقدان "القمر عالباب" والرفيقة والإعلامية التي أضاءت مستقبل الإعلام وأثرت القلوب بحضورها الفريد.

وتساءل كثيرون عن سبب وفاة يمنى شري التي رحلت عن عمر 55 عامًا دون مقدمات، لتُطوى بذلك صفحة من صفحات التلفزيون اللبناني وشخصية مميزة طبعت ذاكرة جيل التسعينيات بأسلوبها العفوي وحضورها اللافت.

اللحظات الأخيرة

وكشف الإعلامي اللبناني جوزيف حويك عبر حسابه الرسمي عن تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة يمنى، موضحًا أنها عاشت فترة صعبة لم تستطع خلالها التواصل مع أحد بعدما دخلت في غيبوبة إثر تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بجلطة دماغية قبل عدة أشهر، وتم نقلها للمستشفى لمتابعة وضعها الصحي.

سبب الوفاة

وبحسب مصادر مقربة، توفيت يمنى شري في كندا بعد معركة استمرت شهرين مع مرض سرطان الرئة، حيث كانت تعاني من ورم خبيث دون أن تكون على علم به.

من هي يمنى شري؟

ولدت يمنى شري عام 1970، وحصلت على شهادة في الأدب الفرنسي من جامعة القديس يوسف في بيروت، بالإضافة إلى شهادة في الإعلام تخصص إذاعة وتلفزيون من الجامعة اللبنانية.

مسيرتها على الشاشات

بدأت يمنى شري مشوارها الإعلامي في إذاعة صوت الشعب، ثم انطلقت على شاشات التلفزيون في التسعينيات عبر قناة الجديد، حيث قدمت عدة برامج مباشرة خلال ذروة شهرة الفضائيات.

ولاحقًا، أصبحت وجهًا مألوفًا على تلفزيون المستقبل بابتسامتها الجذابة وحيويتها، ما جعلها قريبة من قلوب اللبنانيين.

وتنقلت بين الإذاعة والتلفزيون والإعلام المكتوب، وقدمت برامج شهيرة مثل "يا حاضر يا ماضي"، "طل القمر"، "الليل المفتوح"، و"طل القمر واحلو السهر" التي حظيت بشعبية واسعة.

يمنى شري بين الإعلام والتمثيل

لم تقتصر موهبة يمنى على الإعلام فقط، بل خاضت تجارب تمثيلية متعددة، حيث شاركت في أعمال لبنانية لاقت متابعة كبيرة، من بينها دورها في مسلسل "الباشا" ومسلسل "هند خانم"، لتجمع بذلك بين الإعلام والتمثيل في مسيرتها الفنية قبل أن ترحل بشكل مفاجىء صباح الخميس 18 سبتمبر.