مع قرب نفاد "الأكسجين".. فرق البحث تسابق الزمن للعثور على الغواصة "تيتان"

ويداهم الوقت فرق البحث، حيث يتوقع أن ينفد مخزون الأكسجين على متن الغواصة "تيتان" التابعة لشركة "أوشنغيت إكسبدشنز" خلال الساعات القادمة، ما يقلل من فرص إنقاذ ركاب هذه الغواصة.

أصوات

وأمس، رصدت طائرات بي-8 كندية، أصواتا تحت الماء في منطقة عمليات البحث، ما أثار الأمل ووجه عمل فرق الإنقاذ.

وقال الكابتن فريدريك، الأربعاء، بعد إجراء عمليات بحث بواسطة آلات غواصة مسيّرة وسفينة مجهزة بسونار: "لا نعرف ما هي طبيعة هذه الأصوات".

ويستخدم الجيشان الأمريكي والكندي خصوصا، وسائل كبيرة من مراقبة جوية بواسطة طائرات سي-130 أو بي-8 وسفن مجهزة بروبوتات غواصة في موقع سفينة بولار برينس التي انطلقت منها الغواصة "تايتن".

ويتوقع وصول سفينة البحث الفرنسية "أتلانت" التابعة لمعهد الأبحاث الفرنسي لاستكشاف البحار Ifremer والمجهزة بروبوت قادر على الغوص حتى حطام تايتانيك القابع على عمق 4 آلاف متر تقريبا.

وتتجه إلى المكان أيضا سفينة كندية تحمل طاقما طبيا وغرفة لتخفيف الضغط.

وأوضح الكابتن فريدريك: "مكان عمليات البحث، على بعد 1450 كيلومترا شرق كايب كود (على ساحل الولايات المتحدة الشمالي) و640 كيلومترا جنوب شرق سان جون في نيوفاوندلاند (في كندا)، يجعل حشد عدد كبير من التجهيزات صعبا للغاية".

وتمتد منطقة البحث على سطح المياه، على مسافة 20 ألف كيلومتر مربع.

شكاوى على السلامة

وعلى متن الغواصة أمريكي وفرنسي وبريطاني وباكستانيان.

وباشرت الغواصة التي تتسع لخمسة أشخاص ويبلغ طولها 6,5 متر، رحلتها الأحد باتجاه الأعماق، وفقد الاتصال بها بعد أقل من ساعتين على انطلاقها.

ومنذ بدء عمليات البحث الأحد، أتت تفاصيل لتدين شركة "أوشنغيت" مع اتهامات بالإهمال على صعيد سلامة الغواصة السياحية.

وظهرت شكوى رفعت العام 2018 واطلعت عليها وكالة فرانس برس، جاء فيها أن مديرا سابقا في الشركة المنظمة للرحلة، هو ديفيد لوكريدج، صُرف من عمله لأنه شكك بسلامة الغواصة.

وقال المدير السابق للعمليات البحرية في الشركة، إن كوة الرؤية في مقدم الغواصة صممت لتحمل الضغط على عمق 1300 متر وليس أربعة آلاف متر.

ويشارك في الرحلة صاحب شركة "أوشنغيت" الأمريكي ستوكتون راش.