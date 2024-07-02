مصر.. كلمات "مؤثرة" لوالد "طفل شبرا" في محاكمة قاتلي ابنه

عُقدت اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفل أحمد محمد سعد، المعروف إعلاميا باسم "طفل شبرا"، وسرقة أعضائه وبيعها عبر مواقع "دارك ويب"، حيث استمعت المحكمة إلى والد المجني عليه، الذي طالب بالتمثيل بجثامين قتلة نجله كما فعلوا بابنه.

وأضاف والد طفل شبرا أمام محكمة الجنايات: "رأيت ابني وهو متشرح وأريدهم أن يتشرحوا تماما مثله، أنا ظهري اتكسر بعد موت ابني، كان العائل الوحيد لنا، وبعده معدش لنا حد".

أما الأم، فطالبت بإعدام قاتلي ابنها حتى "يرتاح في مرقده"، بحسب وصفها. مضيفة: "عايزاهم يتعدموا علشان حق ابني يرجع".

ودخلت والدة ووالد الطفل في نوبة من البكاء، ليحاول القاضي تهدئتهما، قائلا: "إن ثبت قانونا إدانة المتهمين بارتكابهم الواقعة، فبالتأكيد سيعاقبون بما يوجب عليه القانون، وحقكما ستأخذانه بالقانون".

وأضاف القاضي: "القانون يحقق بمواده مبدأ العدالة والإنسانية، وكما يقال إن المريض هو أولى بوجعه؛ ولذلك نعزيك وأمر الله غالب".

وقضت المحكمة بتأجيل محاكمة المتهمين إلى حين سماع الخبير الاجتماعي، في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.