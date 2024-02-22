التلوث والجفاف يهددان أنهار العراق

ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية خالد شمال، إن "نهري دجلة والفرات يعانيان، منذ فترة طويلة، من الجفاف الكبير والخطير، بسبب وصول حصة العراق المائية بشكل غير عادل من دول المنبع (تركيا، إيران، سوريا) وهذا الأمر سبب مشاكل كبيرة، خلال السنوات الماضية، أثرت على الواقع الزراعي وكذلك البيئي".

وبين شمال لـ"إرم نيوز" أن "العراق منذ فترة طويلة أجرى مفاوضات مع كافة دول المنبع، والحوارات قائمة ومستمرة لضمان وصول حصته المائية بشكل عادل حتى يتجاوز مراحل الخطر من الجفاف، وكذلك التلوث".

وأضاف: "الآن، ارتفعت مناسيب المياه بشكل جيد وملحوظ بسبب مياه الأمطار والسيول التي تعرضت لها مدن البلاد المختلفة خلال الأيام الماضية".

وتابع: "خطر تلوث الأنهار لا يتعلق فقط بالجفاف، رغم أن هذا الأمر أساس، لكن هناك عوامل أخرى دفعت إلى التلوث الخطير والكبير".

وأشار إلى تحويل مياه الصرف الصحي إلى الأنهار، وبعض الأوساخ وحتى بعض المواد الصحية التي يفترض أن تتلف بشكل خاص".

وأكد أن "هذا الأمر متورطة فيه حتى مؤسسات حكومية رسمية، وليست الجهات الخاصة، إضافة إلى التلوث من قبل المواطنين من رمي أي شيء في الأنهار مهما كان".