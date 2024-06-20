سعودي لم يحظ تصميمه بـ"ترخيص" يتلقى عروضًا وتعاطفًا واسعًا (فيديو)
تعاطف عدد كبير من المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، مع مواطن لم يتم منحه ترخيصًا لمشروع فريد وجميل صممه بنفسه.
واقتطع الشاب الجزء الخلفي من إحدى السيارات القديمة التي كانت تتمتع بشهرة في الماضي، وأجرى عليه تعديلات ليكون موقدًا لمشروبات ساخنة يبيعها على أحد الطرقات، لكنه لم يتمكن من الحصول على ترخيص.
ووجد مقطع فيديو صوّره الشاب لمشروعه، وبدا فيه حزينًا بعد ضياع جهده في تصميم الموقد، تفاعلًا لافتًا بين المدونين السعوديين الذين ساندوه، وأبدوا إعجابهم بتصميمه الجميل والمميز وغير المسبوق وفق تعبيرات مدونين في موقع "إكس".
كما ذهب أحد المدونين لتفاعل آخر، وعرض شراء الموقد.
وعلق الإعلامي سعيد الحازري الغامدي، بالقول: "فكرته جميله، وشاب يحب يسترزق، لكن مافي جبر خواطر ولا هناك من يدعم الشباب ومساعدتهم في كسب أرزاقهم بالحلال . لعلَّ أمانة منطقة الباحة تراعي ظروف هذا الجيل المحتاج للعمل".
واقترح متابع: "بالعكس ما في أي تشوه هذا إبداع وممكن يتطور مستقبلًا نصيحتي له يصور شغله ويروح إدارة البلدية وإن شاء الله يتم إنصافه".
فيما أوضح ناشط، سبب عدم منح الشاب ترخيصًا: "كفكره ممتازه ولكن قربها للطريق العام قد يخيّل للمار بالطريق انها سياره قد تسبب ارباكًا أو غير ذلك، اتوقع من الجانب هذا .. اما كفكرة احييه عليها، وعليه أن يبعد الخزان لأنه مخرب المنظر وبس".