سعودي لم يحظ تصميمه بـ"ترخيص" يتلقى عروضًا وتعاطفًا واسعًا (فيديو)

تعاطف عدد كبير من المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، مع مواطن لم يتم منحه ترخيصًا لمشروع فريد وجميل صممه بنفسه.

واقتطع الشاب الجزء الخلفي من إحدى السيارات القديمة التي كانت تتمتع بشهرة في الماضي، وأجرى عليه تعديلات ليكون موقدًا لمشروبات ساخنة يبيعها على أحد الطرقات، لكنه لم يتمكن من الحصول على ترخيص.

ووجد مقطع فيديو صوّره الشاب لمشروعه، وبدا فيه حزينًا بعد ضياع جهده في تصميم الموقد، تفاعلًا لافتًا بين المدونين السعوديين الذين ساندوه، وأبدوا إعجابهم بتصميمه الجميل والمميز وغير المسبوق وفق تعبيرات مدونين في موقع "إكس".