باستخدام تقنية الفن الرقمي.. معرض حول التراث الافتراضي بين مصر وإيطاليا (صور)
افتتح في المتحف المصري بميدان التحرير في القاهرة، معرض افتراضي عن التراث الافتراضي بين القاهرة وروما، تحت عنوان "تجربة التراث الافتراضي – جسر رقمي بين مصر وإيطاليا".
وبحسب بيان لوزارة السياحة المصرية، اليوم الثلاثاء، فإن المعرض يأتي في ضوء التعاون المثمر بين المتحف المصري بالتحرير والسفارة الإيطالية بالقاهرة؛ لدعم التراث الثقافي العالمي، وإشراك جميع فئات وأطياف المجتمع للتعرف على تراث وثقافة بلادهم، بالإضافة إلى تعريفهم بحضارة الشعوب الأخرى ورفع الوعي الأثري والثقافي لديهم.
وحضر الافتتاح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والدكتور علي عبدالحليم مدير عام المتحف المصري، والسفير الإيطالي بالقاهرة، والمستشار الثقافي الإيطالي، ولفيف من قيادات الوزارة وأساتذة الجامعات المصرية، وممثلو السفارة الإيطالية بالقاهرة.
وأوضح مدير عام المتحف المصري، الدكتور علي عبدالحليم، أن المبادرة تأتي في إطار الاستراتيجية التي تدعمها وزارة السياحة والآثار، والسفارة الإيطالية لتعزيز دور المتحف الافتراضي لنشر الوعي السياحي والثقافي والأثري، من خلال استخدام تقنية الفن الرقمي، وهو التحول الرقمي إلى 360 درجة، والرسوم المتحركة الرقمية ثنائية الأبعاد 2D، والواقع الافتراضي التفاعلي ثلاثي الأبعاد.
ولفت إلى أنه يعد أداة هامة لتعزيز أهمية التراث الثقافي، وتوفير فرص إضافية لحفظه، من خلال رحلة افتراضية تتيح للزائر زيارة بعض المواقع الثقافية والسياحية الأكثر شهرة في كل من القاهرة وبعض مدن إيطاليا.
وأضاف أن المعرض يتضمن تطبيقًا عمليًا تفاعليًا جديدًا في الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد عن التراث المشترك بين البلدين، والذي من خلاله يتمكن الزائر من الاستمتاع بمدينة القاهرة ومعالمها السياحية الجذابة، ومنها أهرامات الجيزة، والقلعة.
وتابع أنه سيستمتع بجولة افتراضية إلى بعض المدن الإيطالية مثل مدينة بنيفينتو، بالإضافة إلى عرض مجموعة فريدة من الصور لمدينة القاهرة، وروما، وفلورنسا، وفينيسيا، وبنيفينتو، مشيراً إلى أن المعرض يستمر حتى 9 مارس / آذار 2023.