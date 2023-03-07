باستخدام تقنية الفن الرقمي.. معرض حول التراث الافتراضي بين مصر وإيطاليا (صور)

وحضر الافتتاح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والدكتور علي عبدالحليم مدير عام المتحف المصري، والسفير الإيطالي بالقاهرة، والمستشار الثقافي الإيطالي، ولفيف من قيادات الوزارة وأساتذة الجامعات المصرية، وممثلو السفارة الإيطالية بالقاهرة.

وأوضح مدير عام المتحف المصري، الدكتور علي عبدالحليم، أن المبادرة تأتي في إطار الاستراتيجية التي تدعمها وزارة السياحة والآثار، والسفارة الإيطالية لتعزيز دور المتحف الافتراضي لنشر الوعي السياحي والثقافي والأثري، من خلال استخدام تقنية الفن الرقمي، وهو التحول الرقمي إلى 360 درجة، والرسوم المتحركة الرقمية ثنائية الأبعاد 2D، والواقع الافتراضي التفاعلي ثلاثي الأبعاد.

ولفت إلى أنه يعد أداة هامة لتعزيز أهمية التراث الثقافي، وتوفير فرص إضافية لحفظه، من خلال رحلة افتراضية تتيح للزائر زيارة بعض المواقع الثقافية والسياحية الأكثر شهرة في كل من القاهرة وبعض مدن إيطاليا.