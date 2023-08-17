متجاهلة الجمهور.. أنجلينا جولي تعين ابنتها مساعدة لها

تصدر اسم الفنانة أنجلينا جولي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قامت بتعيين ابنتها مساعدة لها خلف كواليس مسرحية "The Normal Heart" في برودواي.

وتلعب أنجلينا دور البطولة في المسرحية، وتساعدها ابنتها فيفيان جولي بيت، التي تبلغ من العمر 15 عاما.

وتدور أحداث المسرحية حول وباء الإيدز في زمن السبعينيات، وتلعب أنجلينا دور ناتالي كينيدي بطلة المسرحية، وتلقت إشادة كبيرة من النقاد حول هذا الدور وأدائها.

يذكر أن فيفيان شاركت بأحد أعمال والدتها أنجلينا جولي من قبل، ففي عام 2014 ظهرت إلى جانب والدتها وإخوتها في فيلم "Unbroken".

وأشار أحد المقربين من عائلة "جولي" إلى أن الطفلة فيفيان متحمسة لمشاركتها أعمال والدتها، وتحب أن تكون في برودواي.

من جهة أخرى، أثار الخبر ردود فعل جماهير أنجلينا جولي، بين مؤيد للفكرة ومعارض لها، بحكم أن الطفلة لا تزال صغيرة وتحت الرعاية ويجب عليها عيش طفولتها على أكمل وجه.

وكتب أحد المعجبين على تطبيق إكس (المعروف سابقا بتويتر) أن الفنانة أنجلينا جولي تمثل نموذجا يحتذى به أمام الأمهات، وأنها قامت بعمل رائع.

واعتبر معجب آخر، أن قيام أنجلينا بالاستعانة بطفلتها في المسرحية شيء يثير القلق، مشيرا إلى أن "الطفلة بلا شك تحتاج إلى مساعدة لعيش طفولتها المسلوبة منها".