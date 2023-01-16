النظام الغذائي النباتي يعيق نمو الأطفال

حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) الأهل من إجبار أطفالهم على اتباع أنظمة صحية "نباتية" في سن مبكرة.

وبينما تعتقد نسبة من أخصائيي التغذية أن النظام الغذائي النباتي آمن على صحة الأطفال، إلا أن آخرين يؤكدون أن الأهل من الممكن أن يقعوا ضحية أخطاء قد تجعل وجبات أطفالهم "غير متوازنة" و"غير صحية"؛ ما يؤثر سلبا على أجسامهم وقدراتهم العقلية.

النمو والأعصاب

قال داون ميلور، رئيس قسم التغذية في جامعة أستون: "إذا لم يُعطَ الرضيع أو الطفل ما يكفيه من الطاقة والبروتين، فقد يؤثر ذلك على نموه بشكل مباشر".

وتابع: "في حال كان نظام الأطفال الغذائي منخفض باليود والحديد، فهذا سيؤثر على نمو أدمغتهم وسيقلل من قدراتهم العقلية".

وأضاف: "في حال لم يوفر نظام الأطفال الغذائي ما يكفي من فيتامين "ب 12"، فلن يؤدي ذلك إلى فقر دم فحسب، لكن سيؤثر على أعصابهم ونشاطهم البدني".