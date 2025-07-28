ثمانينية هندية تواجه ثعبانا وتتصدر مواقع التواصل (فيديو)

أثارت امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا من قرية أمبولي الهندية، إعجاب الآلاف بعد أن انتشر مقطع فيديو لها وهي تتعامل بهدوء تام مع ثعبان داخل منزلها.

المرأة التي تُدعى شاكونتلا سوتار، ظهرت في الفيديو وهي تُخرج الثعبان بلطف من خلف لوح خشبي، ثم تلفه حول عنقها دون خوف، وتبدأ بشرح معلومات تثقيفية عن الثعابين، بحسب موقع daijiworld الهندي.

الفيديو الذي نُشر على منصة "إكس"، أظهر سوتار تُعرّف الثعبان بأنه من نوع "ثعبان الجرذان" غير السام، المعروف محليًا باسم "دهامان".

وقالت في المقطع: "لا داعي للذعر عند رؤية الثعبان، فليس كل الثعابين سامة. ثعبان الجرذان غير ضار، وهو مفيد للمزارع لأنه يتغذى على الفئران والآفات".

هدوء المرأة ومعرفتها العميقة بالحياة البرية المحلية، أثارا إعجاب آلاف المتابعين، الذين أشادوا بشجاعتها ووعيها البيئي.

وتُعدّ ثعابين الجرذان من الأنواع الشائعة في المناطق الريفية الهندية، ولها دور مهم في الحفاظ على التوازن البيئي من خلال الحد من تكاثر القوارض.

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وتأتي هذه الواقعة بعد انتشار فيديو آخر هذا الشهر لرجل يُمسك بثعبان "الكوبرا الملك" الضخم بيديه العاريتين، ما أثار موجة من التفاعل، خاصة بعد نشره من قبل مسؤول في خدمة الغابات الهندية.

ورغم الإعجاب الذي تثيره مثل هذه المواقف، يُحذر خبراء الحياة البرية من محاولة التعامل مع الثعابين دون تدريب مناسب، وينصحون دائمًا بالاتصال بفرق الإنقاذ المتخصصة أو مسؤولي الغابات لإزالة الثعابين بأمان.