بريطانيا.. انخفاض عدد المواليد في إنجلترا وويلز لأدنى مستوى

كشفت بيانات رسمية بريطانية، أن عدد المواليد في إنجلترا وويلز انخفض إلى أدنى مستوى منذ عقدين.

ونقلت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الجمعة، أن عدد المواليد في إنجلترا وويلز بلغ 605 ألف طفل في عام 2022، منخفضاً بمقدار 20 ألف طفل مقارنة بالعام السابق.

وأفاد المكتب الحكومي، أن هذا يشكل أقل رقم يسجل في عدد المواليد منذ عام 2002، وأن ما يقرب من ثلث المواليد الأحياء أي بنسبة 30 % في عام 2022 كانت لأمهات من خارج المملكة المتحدة، حيث النسبة الأكبر للمواليد هم من أمهات من الهند ورومانيا، أما النسبة الأكبر من آباء هؤلاء المواليد هم من باكستان، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 18 ألف مولود من أمهات مولودات في الهند، بزيادة قدرها 16 % عن عام 2021.

ووفق شبكة (سكاي نيوز)، ظهرت أفغانستان في قائمة الدول العشر الأولى في القائمة لأول مرة، مما يعكس عدد الأفغان الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة كجزء من خطط إعادة التوطين الحكومية.