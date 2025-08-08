ترامب: سألتقي بوتين قريباً وهو يرغب في مقابلتي في أقرب وقت ممكن

مصر.. إنقاذ مسنّة وزنها 170 كيلوغراماً ونقلها إلى المستشفى

محمد عبد العزيز
08 أغسطس 2025، 8:13 م

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة في مساعدة سيدة مسنة تزن 170 كيلوغرامًا، حيث تم نقلها من منزلها بمنطقة حدائق القبة إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب لحالتها الصحية.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يطلب مساعدة سيدة ذات وزن ثقيل تعيش في شارع سويدان بمنطقة حدائق القبة، وكانت غير قادرة على مغادرة منزلها والتوجه إلى المستشفى.

وعلى الفور، تم توجيه سيارة إنقاذ وفريق متخصص للمساعدة، ونقلها إلى المستشفى، بعدما مرت بأيام صعبة نتيجة وعكة صحية خطيرة.

وعند وصول الفريق إلى مكان السيدة، تبين أنها تبلغ من العمر 70 عامًا، وتعاني من وزن ثقيل يصل إلى نحو 170 كيلوغرامًا، تعيش في شقة بالطابق الثاني ضمن عقار مكون من ثلاثة طوابق.

وتم إنزالها بواسطة قوات إنقاذ الحماية المدنية، ونقلها إلى مستشفى غمرة لتلقي الرعاية الصحية التي تحتاجها.

