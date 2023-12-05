لوموند: الحرب في غزة انعكست على عالم الفن
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن صدى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ذهب إلى ما هو أبعد من الساحات الجيوسياسية، ووصل إلى عالم الفن.
وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، "هناك عواقب بعيدة المدى لهذا الصراع على الفنانين وجامعي الأعمال الفنية والمؤسسات، ويكشف عن شبكة معقدة من التوترات السياسية داخل المجال الإبداعي".
وسلط التقرير الضوء على آثار الحرب، وكشف عن "الحالات التي سقطت فيها الأعمال الفنية ضحية"، إذ سحبت دار "كريستيز" للمزادات، لوحتين للفنان اللبناني أيمن بعلبكي من مزاد فني في الشرق الأوسط، ما يعكس تأثيراً ملموساً على السوق.
وأوضح التقرير، أنه "يتم كذلك التدقيق في التعبيرات العامة للفنانين".
وعرض التقرير، لقطة شاشة لقصة فنان فلسطيني على إنستغرام، "أثارت غضبًا لاحتفاله على ما يبدو بالقبض على يهودي".
وأضاف أن "رسالة مفتوحة مثيرة للجدل نُشرت في Artforum، أدت إلى تعميق الانقسام داخل مجتمع الفن، ولاسيما مع اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية مع إهمال معالجة فظائع حماس"، بحسب تعبيره.
ووفق التقرير، "تمتد تداعيات الصراع إلى عواقب ملموسة على الفنانين وصالات العرض والمؤسسات، حيث أدى سحب الأعمال الفنية والإدانات العامة إلى إلغاء فعاليات، ما خلق بيئة محفوفة بالمخاطر لأولئك المرتبطين بالمواقف السياسية المتصورة".
يشار إلى أن الفنان الصيني آي ويوي واجه إلغاء معارض بسبب رسالة تحتوي على "كليشيهات معادية للسامية"، بحسب التقرير.
المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية