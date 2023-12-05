لوموند: الحرب في غزة انعكست على عالم الفن

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن صدى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ذهب إلى ما هو أبعد من الساحات الجيوسياسية، ووصل إلى عالم الفن.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، "هناك عواقب بعيدة المدى لهذا الصراع على الفنانين وجامعي الأعمال الفنية والمؤسسات، ويكشف عن شبكة معقدة من التوترات السياسية داخل المجال الإبداعي".

وسلط التقرير الضوء على آثار الحرب، وكشف عن "الحالات التي سقطت فيها الأعمال الفنية ضحية"، إذ سحبت دار "كريستيز" للمزادات، لوحتين للفنان اللبناني أيمن بعلبكي من مزاد فني في الشرق الأوسط، ما يعكس تأثيراً ملموساً على السوق.

وأوضح التقرير، أنه "يتم كذلك التدقيق في التعبيرات العامة للفنانين".