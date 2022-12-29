لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال.. محكمة الاستئناف في دبي تقضي بتسليم سانجاي شاه إلى السلطات الدنماركية

قضت محكمة الاستئناف في إمارة دبي بتسليم سانجاي شاه، البريطاني الجنسية، إلى السلطات الدنماركية لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال، وذلك بناءً على الطعن المُقدم من النائب العام لإمارة دبي أمام محكمة التمييز على الحكم السابق الصادر من محكمة الاستئناف بعدم إمكانية تسليم سانجاي شاه للسلطات الدنماركية، حيث قضت محكمة التمييز بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها ضمن هيئة قضائية مغايرة.