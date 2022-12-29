لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال.. محكمة الاستئناف في دبي تقضي بتسليم سانجاي شاه إلى السلطات الدنماركية
قضت محكمة الاستئناف في إمارة دبي بتسليم سانجاي شاه، البريطاني الجنسية، إلى السلطات الدنماركية لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال، وذلك بناءً على الطعن المُقدم من النائب العام لإمارة دبي أمام محكمة التمييز على الحكم السابق الصادر من محكمة الاستئناف بعدم إمكانية تسليم سانجاي شاه للسلطات الدنماركية، حيث قضت محكمة التمييز بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها ضمن هيئة قضائية مغايرة.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد قدمت النيابة العامة إلى المحكمة كافة الأوراق والمستندات المُقدمة من الحكومة الدنماركية ضد سانجاي شاه، والتي توضح تورطه في جرائم احتيال وغسل أموال وطالبت بتسليمه، وبناءً على ذلك قضت الهيئة المُكلّفة بالنظر في القضية بتسليم سانجاي شاه إلى السلطات الدنماركية.
وكانت شرطة دبي قد ألقت القبض على شاه بناءً على طلب استرداده من السلطات الدنماركية، حيث أحال النائب العام لإمارة دبي الطلب إلى المحكمة، للحكم بإمكانية تسليمه إلى الدنمارك بموجب قانون التعاون القضائي الدولي.