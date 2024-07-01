"حساء الشعيرية" يهدد الحياة البيئية على جبل "هالا" في كوريا الجنوبية

ناشدت السلطات الكورية الجنوبية مواطنيها بعدم إلقاء حساء الشعيرية على قمة أعلى جبل في البلاد أو في مجاريه من أجل الحفاظ على "بيئة نظيفة".

ووفق بيان: "تهدد الشعيرية سريعة التحضير، أو الـ(نودلز)، الحياة البيئية على جبل هالا، وهو الأمر الذي دفع مكتب الحديقة الوطنية للجبل لإطلاق حملة لتشجيع المتنزهين على عدم إلقاء حساء الشعيرية أثناء التنزه على جبل الذي يبلغ ارتفاعه 1،947 متر، ويقع في جزيرة جيجو الشهيرة لقضاء العطلات.

ويعتاد المتنزهون في كوريا الجنوبية، تناول الـ"رامن"، وهو نوع من الشعيرية سريعة التحضير يتم تقديمها في كوب يمكن التخلص منه.

وعملت السلطات الكورية الجنوبية على وضع لافتات في الطريق إلى الجبل كُتب عليها: "دعونا نحافظ على جبل هالا النظيف ونورّثه للأحفاد كما هو"، وأخرى تحث المتنزهين على استخدام نصف كمية الحساء والماء فقط.

وكشف مكتب الحديقة الوطنية أن مرق الرامن يحتوي على الكثير من الملح، والتخلص منه على طول مجرى مياه الوادي يجعل عيش الحشرات المائية مستحيلاً، وهو ما يضر بالتوزان البيئي.