كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلاد الأمير ويليام بصورة عائلية لافتة

يحتفل الأمير ويليام اليوم بعيد ميلاده الثاني والأربعين، وشاركت أميرة ويلز رسالة مؤثرة للاحتفال بهذه المناسبة.

ونشرت عبر حسابات "كنسينغتون رويال"، الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لوريث العرش يظهر فيها وهو يقفز على شاطئ رملي مع أطفاله الثلاثة الصغار.

وكتبت كيت ميدلتون: "عيد ميلاد سعيد يا بابا، نحن جميعًا نحبك كثيرًا!"، ولم يُعرف بعد ما إذا كانت الأميرة قد التقطت هذه الصورة الجميلة بنفسها.