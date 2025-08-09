ركاب معلقون وإصابات حرجة بانهيار تلفريك في روسيا (فيديو)

تسبب انهيار تلفريك سياحي في منتجع نالتشيك الجبلي بمنطقة كاباردينو-بلقاريا الروسية في مشهد مروّع، حيث بقي الركّاب متشبثين بحياتهم معلّقين فوق غابة كثيفة، بينما سقط آخرون في بحيرة وعلى الأرض.

وأظهر مقطع فيديو اللحظة المروعة التي انهار فيها مصعد التزلج، ما أسفر عن سقوط أربعة أشخاص في بحيرة تريك، التي يبلغ عمقها نحو 22 قدمًا، وستة آخرين على الأرض، وسط صرخات الركاب ورذاذ الماء المتطاير.

وأصيب أكثر من 12 شخصًا، أحدهم في حالة حرجة.

وفي مقطع آخر، شوهد أحد السياح وهو يهوي إلى الأرض عقب انهيار الكابل، وسط تقارير عن مكالمة استغاثة أجراها أحد الآباء قبل لحظات من الحادث المميت الذي أودى بحياته وحياة ابنتيه.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تُرك 13 شخصًا معلّقين في الهواء على مقاعد التلفريك، قبل أن تنطلق عملية إنقاذ واسعة لإخلائهم ونقل المصابين إلى المستشفى، بينهم طفل، فيما نُقل أحد المصابين إلى وحدة العناية المركزة في حالة حرجة، وفق بيان لوزارة الصحة الإقليمية.

وصرحت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها وفقًا لـ"تاس" أن خدمات الطوارئ هرعت إلى موقع الحادث بعد ورود بلاغات.