عالم "باربي" الوردي داخل معرض في لوس أنجلوس

لا تزال الدمية الشقراء الشهيرة باربي تترك بصمتها القوية على أجيال من محبيها بدءا من أول دمية صنعتها شركة "ماتل" عام 1959 وحتى الفيلم السينمائي "باربي" المنتظر هذا العام.

والآن صار بإمكان محبي باربي دخول عالمها الوردي في لوس أنجليس.