دار "لانفان" ستركز على المنتجات الجلدية والأكسسوارات

وتمكن سياليلي الذي عمل سابقًا لحساب "بالنسياغا" و"باكو رابان" وسواهما من إنعاش "لانفان" بعدما شهدت تراجعًا على إثر رحيل المصمم ألبير إلباز الذي تولى إدارتها الفنية طوال 14 عامًا.

واتسمت تشكيلاته الأولى للدار بطابع شاب، إذ أدرج فيها شخصيات الشرائط المصورة على غرار بابار وباتمان وكورتو مالتيز وليتل نيمو.

أما التشكيلة الأخيرة فتمحورت على اللباس اليومي التقليدي.

وقالت المدير العام لشركة "لانفان" سيدارتا شوكلا: "نحن ممتنون لبرونو لالتزامه بالدار والشغف الذي أظهره".

وأعلنت الدار أيضًا عن "مقاربة من زاوية جديدة" للتصميم، من خلال إطلاق قسمين مخصصين للمنتجات الجلدية والأكسسوارات "التي تمثل، اليوم، أكثر من نصف حجم مبيعات لانفان في كل أنحاء العالم وستكون المحرك لنموها المستقبلي".

وأوضحت الدار التي أسسها جيل لانفان، العام 1889، أنها ستواصل إنتاج تشكيلات الملابس الجاهزة للنساء والرجال، لكنها لم تشر إلى اسم المصمم الذي سيتولى هذه المهمة.