العلامات التجارية تتزاحم على تقديم مجموعات الأزياء الرمضانية

مع ملابس فضفاضة ومحتشمة، أو عباءات وجلابيات، تحرص دور غربية كبرى في قطاع الأزياء الفاخرة على تقديم مجموعات خاصة بشهر رمضان، في إطار سعيها المتزايد لاستقطاب الزبائن في أسواق الشرق الأوسط التي تشهد طفرة سريعة.

فقد طرحت أشهر العلامات التجارية الفاخرة، من لويس فويتون إلى فرساتشي، خلال شهر رمضان، حقائب يد وأحذية ونظارات شمسية وملابس بألوان تتراوح بين الباستيل الرصين، والنقوش الزهرية والتطريز.

كما استوحت دار غوتشي مجموعتها الرمضانية لعام 2023 بعنوان "نجوم"، من السماء المتلألئة خلال الليل، وتضم أزياء باللون الأرجواني الداكن وأزياء نهارية مخصصة للرجال.

وقالت الإماراتية موزة الكتبي خلال تسوقها في "مول الإمارات" في دبي، إن القائمين على العلامات التجارية الفاخرة "باتوا يعرفون إسلامنا وثقافتنا"، لذلك أصبحت الماركات الفاخرة الكبرى تطرح "مجموعات لرمضان" تتضمن "جلابيات وعباءات".

من ناحيتها، تبدي فريال فرج، سعادتها بالاهتمام الذي تظهره الماركات الكبرى بالأزياء الرمضانية.