بسيطة وأنيقة.. 9 إطلالات تناسب الخريف

يتجه معظم المصممين في الوقت الراهن إلى الأزياء البسيطة والإطلالات المريحة غير المعقدة، ما يعطي النساء طابعًا أنيقًا مميزًا.

وتركز التصاميم الحديثة أيضًا على الراحة والجانب العملي، ليناسب الزي جولات التسوق، وجلسات الغداء، والسهرات البسيطة.

ونشر موقع "who what wear" المتخصص بالأزياء، بعض الأفكار التي قد تكون ملهمة لك بما يناسب خريف 2022، ويجاري أحدث صيحات الموضة.

الصوف المحبوك

يناسب الصوف المحبوك الأجواء الخريفية، وقد يكون على شكل كنزة محبوكة مع تنورة قصيرة لامعة وجزمة بساق عالية.

وتبدو التنانير القصيرة واللامعة منها بشكل خاص صعبة الارتداء، ولكن تنسيقها مع كنزة محبوكة يضفي مظهرًا أنيقًا ومريحًا.

جاكيت فضفاض

يتمتع الجاكيت الواسع بقدرة كبيرة على إبراز الإطلالة، وهو يناسب البنطال الضيق، وركزي على اختيار حذاء بكعب عالٍ ومقدمة مدببة المقدمة لإضفاء مزيد من الأناقة.

فستان منسدل

يكمن جمال الفساتين الهفهافة المنسدلة بأنها تتحول من نهارية بسيطة إلى مسائية أنيقة بمجرد أن تغيري نوع الحذاء، فقط حاولي ارتداءها مع جاكيت بسيط وحذاء بكعب عالٍ لتتحول إلى مظهر مسائي أنيق.

جاكيت جلد قصير

مع عودة بناطيل التارتان والكاروهات إلى الواجهات بكثرة، ارتديها مع جاكيت جلد قصير لإعطاء مظهر عصري دافئ ومريح.

أحذية الرباط العالية

التفاصيل مهمة للغاية؛ حاولي إضافة حذاءً بكعب عالٍ ورباطات مع حقيبة أنيقة، وسيتحول الفستان على شكل قميص من مجرد فستان عادي إلى مميز ويناسب الطلعات المسائية.

قميص أبيض

عادت التنانير القصيرة بقوة إلى الواجهات في العام الحالي، بنقشات كثيرة يمكنك الاختيار بينها بما يناسب صيحات الموسم.

والقميص الأبيض يناسب دائمًا هذه التنانير، مع حقيبة يد أنيقة، ما يضفي إطلالة تناسب جميع المناسبات غير الرسمية.

جاكيت رسمي

وقد يكون الجمع بين الجاكيت الرسمي وبنطال الجينز مزيجًا مميزًا، يقدم إطلالة أنيقة ومناسبة دائمًا، بغض النظر عن المناسبة وتوقيتها، ولإضفاء طابع أكثر رقيًا، يمكنك إضافة بلوزة حريرية للطلعات المسائية.

الفستان الجريء

الفساتين الضيقة من أكثر القطع القابلة للاستخدام بأشكال مختلفة، ومن المناسب أيضًا ارتداء قميص فوقها للحصول على مظهر عصري ومريح.

وتستطيعين أضافة قلادة ضيقة على الرقبة، مع بعض الإكسسوارات لمظهر لافت يناسب الخروج مساءً.

بلوزة ضيقة

يمكنك الاستفادة من البنطال الأسود بارتدائه مع بلوزة ضيقة وحقيبة لامعة، ما يضفي إطلالة عصرية، قد تحتاج إلى أقراط ذهبية معها، لتكتمل الأناقة.