عارضة أزياء شهيرة تسقط خلال عرض "فالنتينو" في باريس (فيديو)
تعثرت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة، كريستين ماكمينامي، وسقطت على مدرج فالنتينو في أسبوع الموضة بباريس.
وبدت العارضة البالغة من العمر 58 عامًا مستاءة، وفي حين يظهر الفيديو بعض أفراد الجمهور يقتربون من المسرح لمساعدتها، إلا أنها رفضت.
وشرعت العارضة في الجلوس على المسرح بمجرد سقوطها وخلعت حذاءها قبل أن تنهض، وتتابع السير على المدرج متجهة إلى الخارج.
ومع ذلك بدت العارضة الأمريكية غير متزنة، حيث كانت تسير بطريقة تشير إلى إصابة قدمها.
وبعد نشر الفيديو على "تويتر"، علق العديد من المتابعين على الحادث، وقال أحدهم: "كريستين ماكمينامي تسقط مرة أخرى في عرض أزياء فالنتينو لعام 2023.. ذكريات من جان بول غوتييه خريف 2022"، مشيرًا إلى حادث مشابه يعود إلى الخريف السابق.
وانتقد بعض المعلقين طريقة سير العارضة التي لا تزال تعمل في عرض الأزياء رغم بلوغها 58 عامًا، وقالوا إنه من الصعب إلقاء اللوم على الحذاء مرة أخرى بعد رؤية طريقة سيرها الغريبة بعد خلع الحذاء.
ومع ذلك دافع الكثير من المعلقين عن العارضة، وألقوا باللوم على الحذاء.
وقال عمر عمار (26 عامًا): "كريستين مكمينامي أسطورة عصرها، وتعمل في عرض الأزياء منذ عقود، وهي أيضًا تبلغ من العمر 58 عامًا، وتؤدي دورها باحترافية، لكن أحذية فالنتينو دائمًا ما تعاني من مشاكل".
وأكد معلق آخر يدعى جاك: "مرة أخرى تحدث مشكلة بسبب أحذية فالنتينو، كريستين ماكمينامي محقة في رمي الحذاء على المدرج، كيف لم يتعلموا من الموسم الماضي؟ هذا أمر فظيع بالنسبة للعارضات".