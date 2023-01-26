عارضة أزياء شهيرة تسقط خلال عرض "فالنتينو" في باريس (فيديو)

وشرعت العارضة في الجلوس على المسرح بمجرد سقوطها وخلعت حذاءها قبل أن تنهض، وتتابع السير على المدرج متجهة إلى الخارج.

ومع ذلك بدت العارضة الأمريكية غير متزنة، حيث كانت تسير بطريقة تشير إلى إصابة قدمها.

وبعد نشر الفيديو على "تويتر"، علق العديد من المتابعين على الحادث، وقال أحدهم: "كريستين ماكمينامي تسقط مرة أخرى في عرض أزياء فالنتينو لعام 2023.. ذكريات من جان بول غوتييه خريف 2022"، مشيرًا إلى حادث مشابه يعود إلى الخريف السابق.