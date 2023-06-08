المصمم الياباني ساتوشي كواتا يفوز بجائزة "إل في إم إتش"

حصل مصمم الأزياء الياباني ساتوشي كواتا "39 عامًا"، الأربعاء، على جائزة "إل في إم إتش" لمصممي الأزياء الشباب التي تمنحها مجموعة المنتجات الفاخرة منذ 10 سنوات.

وأشادت ابنة الرئيس التنفيذي لمجموعة "إل في إم إتش" برنار أرنو، دلفين أرنو، بالمصمم الياباني مالك ماركة الملابس الجاهزة للجنسين "سيتشو".

وقالت دلفين أرنو، إن تصاميمه تجمع بين "إتقان القصّات والأناقة"، و"تجمع بين النقاء والدقة".

وحصل المصصم الياباني على جائزة مالية قيمتها 400 ألف يورو، وسيحصل على رعاية توجيهية لمدة عام داخل المجموعة.

وقال ساتوشي كواتا لصحيفة "لوموند" "تعلمت الخياطة في سافيل رو (في لندن)، والجنون الابتكاري مع غاريث بيو، وأزياء الشارع مع كانييه ويست، والأناقة مع ريكاردو تيشي، وتصميم الأزياء الراقية مع جون غاليانو. لقد عملت في كل مكان".

بدورها قالت مجلة "فوغ": "يجب إعادة صوغ ودمج كلاسيكيات خزانة الملابس الأوروبية بتقنية الأوريغامي"، فن طي الورق الياباني