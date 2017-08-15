أم بريطانية تنفق آلاف الجنيهات لجعل طفلتها ملكة جمال مستقبلية (صور)

أنفقت أم بريطانية آلاف الجنيهات لإعداد طفلتها البالغة من العمر 4 أعوام للفوز بلقب ملكة جمال بريطانيا في المستقبل.

واشترت الأم إنريكا ميلن البالغة 26 عامًا، مجموعة كبيرة من الشعر المستعار والأظافر والرموش الصناعية والكثير من أدوات الماكياج، لابنتها أريل، التي تقضي معها ساعات يوميًا ؛لتصبح ملكة جمال بريطانيا المستقبلية، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت الأم: “سأكون مستاءة إذا توقفت عن القيام بذلك الآن، نظرًا لأني أزود ابنتي بالثقة وأعلمها كل شيء عن الأعمال الخيرية، حيث أنه في الكثير من المنتديات يجمع المتسابقون المال للجمعيات الخيرية أيضًا”.

ومنذ أن بدأت المنافسة في نيسان/ أبريل 2016، حصلت ملكة الجمال الصغيرة على أكثر من 12 تاجًا، ما أبهر الجماهير بأزيائها الرائعة.

وطبقًا لما جاء في الصحيفة الأمريكية، تنفق الأم على ابنتها ما يصل إلى 350 جنيهًا إسترلينيًا بهدف تحضيرها للمسابقة الواحدة، في الوقت الذي دافعت فيه عن نفسها أمام الأشخاص الذين يدينونها بتحويل ابنتها إلى “نموذج جنسي”، مشيرة إلى أنها تريد أن تجعل ابنتها سعيدة.

إزاء ذلك، تسافر الأم وابنتها إلى جميع أنحاء البلاد المتنافسة، وباستخدام مهاراتها كخبيرة تجميل، تقوم الأم بعمل ماكياج لابنتها بنفسها، مشددة على أنها لا تضع مستحضرات التجميل لابنتها يوميًا، لكن خلال المسابقات فقط.