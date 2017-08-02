بالصور.. عارضة أزياء تنتحر أثناء مكالمة فيديو مع زوجها

أقدمت عارضة أزياء شابة حسناء على الانتحار أثناء مكالمة فيديو مع زوجها، عبر تطبيق “واتساب”، يبدو أنها حملت مشادات لم تستطع تحملها.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، عثر على ريزيلا بينتي (22 عاماً) في منزلها في حوالي الساعة 2 بعد ظهر يوم الإثنين بعد أن شنقت نفسها.

ونقلت الفتاة على الفور إلى مستشفى قريب، إلا أنه تم الإعلان عن وفاتها، وتجري الآن فحوصات ما بعد الوفاة لمعرفة الظروف الحقيقية لوفاتها.

وبدأت العارضة الحسناء العمل لأول مرة في مجال عرض الأزياء في العام 2012.

وقالت الشرطة لصحيفة “إنديا تايمز” إن أسباب انتحار المرأة لم تعرف بعد، إلا أنها كانت تعاني من مشاكل زوجية.

وأوضح ضباط الشرطة أن الضحية كانت تجري مكالمة فيديو مع زوجها عندما قتلت نفسها.

وقد أسرع أقاربها إلى منزلها حيث وجدوها وأخذوها إلى المستشفى، ولكنهم لم يتمكنوا من إنقاذها.

وكانت الابنة البالغة من العمر 4 سنوات في بيت جدتها عندما قتلت الأم نفسها.

يذكر أن الشابة كانت تدرس الأدب الإنجليزي من جامعة “أتيش ديبانكار” قبل وفاتها.