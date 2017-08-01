مغربية تتنافس على عرش ملكة جمال إيطاليا (صورة)

توجت المغربية سارة النهيلي بلقب ملكة جمال مقاطعة “تافيرنولا بيرغاماسكا” بجهة لومبارديا بإيطاليا، مما يؤهلها لتكون ضمن المرشحات المتنافسات على تاج ملكة جمال إيطاليا في أيلول/سبتمبر المقبل.

وتتميز الحسناء المغربية الأصل ذات الـ 23 ربيعا بقامة ممشوقة بفضل ممارستها لرياضة الكرة الطائرة، ويبلغ طولها 1.72 مترا.

وتقيم سارة بمدينة “كاريزينو” وتعمل سكرتيرة بأحد فنادقها، إلى جانب مشاركتها في عروض الأزياء.

وسبق لمغربية أخرى أن تحدت كل الحواجز وبلغت نهائيات مسابقة ملكة جمال ايطاليا سنة 2015، وهي أحلام لبرينيس التي تعرضت للكثير من التهديدات بسبب أصولها المغربية ودينها الإسلامي، كما أثار الموضوع الصحافة الإيطالية في ذلك الوقت.

وينتظر أن تلفت مشاركة مغربية أخرى هذه السنة أيضا في المسابقة انتباه المتابعين، وتثير غضب التيار المناهض للأجانب بإيطاليا، خاصة المسلمين منهم.