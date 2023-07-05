"لمسة" ريتا طانيوس.. عرض أزياء بمفهوم إعادة التدوير

أخذها الشغف بمهنة الخياطة وهي صغيرة، تراقب والدتها تقص الأقمشة وتعيد خياطتها لتخرِج من بين يديها قطعا بهية. بعدها سارت ريتا طانيوس في الدرب، وتخصصت في تصميم الأزياء، وتدربت لدى كبار المصممين اللبنانيين، قبل أن تشق الطريق بنفسها.

لم توفر الشابة ريتا أي قطع من الأقمشة، فشكلت الستائر مادتها الأولى، حيث أعدت منها قمصانا فريدة ومميزة خاصة بالشباب، وكان لها تواجد في أكثر من منطقة ببيروت، لكن الأزمات أعادتها إلى نقطة انطلاقها في مدينتها البترون.

يحتل مفهوم إعادة التدوير وعدم استهلاك المزيد من المواد الأولية متسعا من طموحات ريتا وأهدافها، وقد تطوعت في سبيل ذلك لتعليم الصغار خياطة أكياس من قماش من أجل استخدامها خلال التسوق عوض أكياس البلاستيك.