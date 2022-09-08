الأولى في العالم.. روبوتات لتجميل وطلاء الأظافر

وقعت ”كلوك وورك“ صفقة لوضع آلات تجميل الأظافر الخاصة بها داخل 6 مواقع لمتاجر ”تارجيت“ في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتستخدم الروبوتات الذكاء الاصطناعي والتقنية ثلاثية الأبعاد لتحديد حجم وشكل يديّ الشخص ثم تعمل على توفير عمليات تجميل الأظافر في عشر دقائق فقط مقابل 10 دولارات.

ويعد Target واحدا من عديد تجار التجزئة الذين أعربوا عن اهتمامهم بالروبوتات، والتي يمكن أن تعطل صناعة الأظافر التي تبلغ قيمتها 6.5 مليار دولار إذا تبناها المستهلكون على نطاق واسع.

وقالت Renuka Apte المديرة التنفيذية لشركة Clockwork مشغلة الروبوتات ”نحن ندفع عشرات الآلاف من طلبات الشراكة في هذه المرحلة، معظم العقود التي نوقعها اليوم هي للعام المقبل، نحن مدعومون بسبب الطلب القوي للغاية“.

وأضافت ”من أطباء الأسنان إلى متاجر التجزئة – يقول الجميع إن هذا منطقي في موقعنا، لطالما كانت قاعدتنا الأساسية هي أن نكون حيث يوجد الناس بالفعل، ويقضون معظم وقتهم“.

ويمكن أن يكلف مانيكير الإنسان التقليدي في الصالون ما بين 30 دولارا أمريكيا إلى أكثر من 100 دولار أمريكي اعتمادا على نوع التجربة، ويستغرق ما لا يقل عن 45 دقيقة إلى ساعة.

وتقول الشركة على موقعها ”لماذا الأظافر، إنها مهمة أسبوعية، يقضي معظم الناس 60 دقيقة أسبوعيا لتجميل أظافرهم، وتلك 3120 دقيقة في السنة! ولكن إذا تمكنا من تقليص ذلك إلى 10 دقائق فقط – ماذا ستفعل بهذه اللحظات الإضافية؟“.

وتتوقع مجموعة بوسطن الاستشارية لروبوتات الخدمات الاحترافية، والتي تشمل روبوتات مانيكير، أن تنمو في السنوات المقبلة وتصل إلى 170 مليار دولار بحلول عام 2030.

قال المستشار جيري ستورتش لـ Yahoo Finance إن العلامات التجارية للبيع بالتجزئة تتطلع بشكل متزايد إلى تحويل تجربة التسوق إلى شيء أكثر خصوصية كوسيلة لزيادة إقبال الأفراد.