بيع ماسة سوداء عمرها مليار عام بـ4.3 مليون دولار

بيعت ماسة سوداء عمرها مليار عام، ويعتقد أنها أكبر ماسة مقطوعة في العالم، مقابل 3.16 مليون جنيه إسترليني (4.3 مليون دولار).

وقال تقرير لشبكة ”بي بي سي“ إن الماسة البالغ حجمها 555.55 قيراط، وتزن نفس وزن حبة الموز، وتحمل اسم ”The Enigma“ كان من المتوقع أن تجلب أكثر من 4.4 مليون جنيه إسترليني في المزاد الذي تم عبر الإنترنت.

وأعلن مزاد ”سوثبي“ البريطاني الذي أدار عملية البيع أن المشتري اختار الدفع باستخدام العملة المشفرة.

ولم تحدد ”سوثبي“ اسم المشتري، ولكن بعد المزاد الخاص بالعملات المشفرة، ظهر رجل الأعمال ”ريتشارد هارت“ على وسائل التواصل الاجتماعي ليعلن أنه مشتري ماسة الإنيغما.

وأبلغ متابعيه على ”تويتر“ أنه ”بمجرد إتمام الدفع، وأخذ صكّ المُلكية ستتم إعادة تسمية هذه الماسة بـ HEX.com Diamond، في إشارة إلى منصة بلوك تشين التي أسسها.

وأشار التقرير إلى وجود نظريات متفاوتة حول أصل هذا الحجر الكريم، بما في ذلك النظرية التي تزعم أنه وصل إلى الأرض بواسطة كويكب.

والحجر الكريم عبارة عن ”كاربونادو“ الذي يعد أحد أقسى أشكال الألماس الطبيعي، وهو نادر للغاية، ولم يتم اكتشافه إلا في البرازيل، وجمهورية أفريقيا الوسطى.

ونظرًا لاحتواء هذا النوع من الحجر الكريم على الأوسبورنيت، وهو معدن موجود فقط في الشهب، فقد شاع أنه جاء من الفضاء.

بدورها وصفت دار ”سوثبي“ ماسة ”الإنيغما“ بأنها ”واحدة من أندر عجائب الدنيا الكونية التي عرفتها البشرية والتي يبلغ عمرها مليار عام“.

ويبلغ عمر الماس الأسود عادة ما بين 2.6 إلى 3.2 مليار سنة – أي قبل وقت من وجود الديناصورات- علمًا بأن عمر الأرض نفسها حوالي 4.65 مليار سنة.

يذكر أن الألماس الأسود المعروف كذلك باسم ”كاربونادو“، هو نوع نادر للغاية، ولا يوجد بشكل طبيعي إلا في عدة أماكن في البرازيل، وأفريقيا الوسطى.

فيما تعتمد نظرية الأصل الكوني على نظائر الكربون، ومحتوى الهيدروجين العالي.