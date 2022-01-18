قد تباع بـ5 ملايين دولار.. أكبر ماسة "لغز" في العالم بدبي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

عُرضِت أكبر ماسة مقطوعة في العالم للمرة الأولى في دبي، الاثنين، قبل بيعها، فيما يتوقع أن يصل سعرها إلى خمسة ملايين دولار.

ويُعتقد أن الماسة السوداء النادرة التي يطلق عليها ”إنيغما“ (لغز) تكوّنت عندما ضرب نيزك أو كويكب، الأرضَ قبل أكثر من 2,6 مليار عام، كما شرحت متخصصة المجوهرات في دار سوذبيز للمزادات صوفي ستيفنز.

وهذه الماسة التي يبلغ وزنها 555,55 قيراط، لم يعرضها مالكها الذي لم يكشف اسمه خلال العشرين عاما الماضية، لكن خبراء حولوها إلى جوهرة ذات 55 وجها.

أما تصميمها فمستوحى من رمز القوة والحماية في الشرق الأوسط ”الخمسة“ أو الكف.

وقالت ستيفنز عن هذه الجوهرة المدرجة في موسوعة غينيس كأكبر ماسة مقطوعة في العالم ”إنها مختلفة جدا“.

وبعد عرضها في دبي، ستنقل ”إنيغما“ لتعرض في لوس أنجلس ولندن قبل بدء المزاد عليها عبر الإنترنت في الـ3 من شباط/فبراير ولمدة سبعة أيام.

وأشارت ستيفنز إلى أن ما أطلقت عليه سوذبيز ”عجيبة كونية“ قد تذهب إلى مزايد بعملة البيتكوين موضحة ”نحن نقبل العملات المشفرة لشراء الماس، وهو ما فعلناه لأحجار كريمة أخرى“.

وبحسب ”أسوشيتدبرس“، قالت أخصائية المجوهرات في دار سوذبيز إن الرقم خمسة يحمل أهمية كبيرة للماسة التي تضم 55 جانبا أيضا.

وأضافت ”لذلك هناك فكرة جميلة للرقم خمسة المتعلق بجميع أنحاء الماسة“.

وأوضحت أنه ”في ظل الألماس الكربوني، نعتقد أنها تشكلت من أصول من خارج كوكب الأرض، مع اصطدام النيازك بالأرض، وإما تشكلت من تصريف البخار الكيميائي أو قادمة من النيازك نفسها“.

وتوقعت دار سوذبيز، في وقت سابق، بيع الماسة مقابل خمسة ملايين جنيه إسترليني على الأقل (6.8 مليون دولار). وتعتزم دار المزاد قبول العملة المشفرة كوسيلة دفع محتملة أيضا.

يذكر أن الألماس الأسود المعروف كذلك باسم ”كاربونادو“، هو نوع نادر للغاية، ولا يوجد بشكل طبيعي إلا في عدة أماكن في البرازيل وأفريقيا الوسطى. فيما تعتمد نظرية الأصل الكوني على نظائر الكربون ومحتوى الهيدروجين العالي.

كما يشار إلى أنه في العام الماضي، بيعت في هونغ كونغ الماسة كي 10138 مقابل 12,3 مليون دولار دفعت بالعملة المشفرة.