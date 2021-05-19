مودل روز ترد على منتقديها بعد تعرضها لموقف محرج في "بث مباشر" (فيديو)

ردت عارضة الأزياء السعودية مودل روز على منتقديها بعد الضجة التي أثيرت خلال الساعات الماضية إثر تعرضها لموقف محرج في ”بث مباشر“ من شاب قال الجمهور إنه كان في وضع مخل بالآداب العامة.

وقالت مودل روز عبر مقطع فيديو في حسابها على تطبيق ”سناب شات“ إنها تفاجأت بالضجة التي حدثت رغم تأكيدها في مرات سابقة أنها لا ترغب في الظهور ببث مباشر مع إتاحة ظهور ضيوف من الجمهور معها، لكنها فعلت ذلك لوجود مسابقة أرادت أن يستفيد منها الجميع.

ويأتي رد مودل روز، بعدما أثيرت حالة من الجدل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي بسبب مقطع فيديو، ظهرت فيه بموقف محرج من خلال بث مباشر عبر حسابها في ”إنستغرام“.

وأكد المتابعون أن الشاب أظهر ”عضوه الذكري“ عبر ”البث المباشر“ الخاص بالعارضة السعودية، فيما تصدر اسم مودل روز الترند عبر موقع ”تويتر“ في المملكة، إذ وصف النشطاء ما حدث بالفضيحة.

وأكدت مودل روز أنها قطعت البث وبدأت بثا جديدا، لكنها لم تستوعب أن الجمهور استطاع التقاط المشهد الذي حدث وتداول الواقعة بهذه السرعة، واصفة إياهم بأنهم أشخاص لديهم وقت فراغ.

وردا على انتقاد البعض ضحكها في ”اللايف“ بسبب ما حدث، أكدت مودل روز أنها ضحكت من هول الموقف وما شاهدت، معقبة أنها لم تتوقع وجود أشخاص بقلة الحياء بتلك الطريقة.

وشددت على أنها صدمت مما حدث، لاسيما أن الشخص الذي فعل ذلك لم يحترم الآلاف ممن يشاهدون البث، مبينة أنها تواصلت مع من تعرفهم من الذين كانوا يشاهدون اللايف كي يمدوها بمعلومات حول هوية من فعل ذلك كي تقوم بالإبلاغ عنه.

وتوعدت مودل روز من يتجرأ على من يقوم بأي فعل خارج خلال ”اللايفات القادمة“، مشددة على أنها ستصل إليه وتتخذ الإجراءات القانونية، مبينة أنها لا تعرف جنسية أو هوية من يفعل ذلك.

https://www.instagram.com/p/CPBwXeNBh4v/

واقتطع رواد التواصل الاجتماعي الفيديو محل الواقعة من ”البث المباشر“، كاشفين خلاله عن رد فعل مودل روز، التي ابتعدت بوجهها عن البث تماما حتى خرج الشاب من البث، فيما رددت قائلة: ”أستغفر الله“، وعندما عادت دخلت في نوبة هيستيرية من الضحك.

#مودل_روز مودل روز تتفاجأ خلال البث بدخول ضيف عشوائي بالبث كان في وضع مخل بالآداب. pic.twitter.com/pPWHwMerdk — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) May 18, 2021

واستنكر النشطاء ما حدث في البث المباشر منتقدين رد فعل مودل روز كونها ضحكت، حيث رفضوا موقفها باستهجان كون ما حدث لا يدعو للضحك، فيما دافع عنها البعض بالتأكيد على أنها غير مذنبة، واتخذ البعض الآخر الموقف بحالة من السخرية.

وشدد الجمهور على أن مودل روز أصيبت بحالة من الصدمة فانهارت ضحكا خلال البث وقطعته عن الشاب، مشيرين إلى أنهم أصيبوا بالصدمة مثلها تماما.

وغردت متابعة تدعى ”فاطمة“، قائلة: ”‏ردة فعلها تفشل أكثر من اللي صار ‎#مودل_روز“.

ردة فعلها تفشل اكثر من اللي صار #مودل_روز pic.twitter.com/YMjKFHQWxY — FATIMAH (@f_ghg1) May 18, 2021

وكتب أحد الحسابات تغريدة عبر ”تويتر“ يقول: ”‏مسكينة من الخرشة تلخبطت المشاعر وقامت تضحك ‎#مودل_روز“.

مسكينه من الخرشه تلخبطت المشاعر وقامت تضحك #مودل_روز pic.twitter.com/bZNiOmEGhp — مصحه (@ditlxn) May 18, 2021

وعقبت مغردة تدعى ”سوسو“، قائلة: ”‏صراحة قله أدب وربي جعله بالقطع يارب قولوا آمين ‎#مودل_روز“

صراحه قله ادب وربي جعله ب القطع يارب

قولو امين🦦 #مودل_روز pic.twitter.com/NtgCYnbOYt — سوسو (@n10sarh) May 18, 2021

وقال حساب آخر: ”‏‎#مودل_روز متتتتت حزني وجهها مصدوم اخذت وقت تستوعب“.

وكتبت مغردة أخرى تقول: ”‏كنت احسب شي عادي الين اكتشفت ايش الهرجة وصمت ‎#مودل_روز“.

كنت احسب شي عادي الين اكتشفت ايش الهرجة وصمممتتتتتت 😭😭😭😭😭😭😭😭 #مودل_روز pic.twitter.com/A0BEzhrHxf — وَهم (@iwaham_) May 18, 2021

ودافعت عنها مغردة قائلة: ”‏مني عارفه ليش تسبونها يعني ؟؟ الغلط مو عليها ولا انتوا بس تبغوا تمسكوا شي عليها ‎#مودل_روز“.