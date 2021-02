"بيونسيه" تروج علامتها التجارية الرياضية بطريقة جريئة بعد إطلاقها (صور)

قامت نجمة الغناء العالمية بيونسيه، بالترويج لمجموعتها الرياضية الجديدة ”Icy Park“، بطريقة جريئة بعد إطلاقها أخيرا.

وتم إطلاق المجموعة نهاية هذا الأسبوع، حيث ظهرت النجمة البالغة من العمر 39 عامًا بشكل يخطف الأبصار أثناء الترويج على صفحتها الشخصية بـ“إنستغرام“ مساء الخميس.

اتبعت المغنية السمراء، في حملتها الترويجية الجديدة، خطى مواطنتها ريهانا، التي ظهرت مؤخرًا عارية الصدر ترويجا لقطعة ملابس داخلية من علامتها التجارية أيضا.

وظهرت بيونسيه عارية الصدر قليلا، وهي ترتدي سترة رياضية زرقاء بسحّاب مفتوح دون أن ترتدي أسفلها أي شيء تمامًا.

نسقت المغنية سروالا رياضيا مع حذاء ”Supersleek 72“ المعروف بلون أبيض، وأكملت إطلالتها بوضع وشاح كبير ما بين أحد كتفيها والأرض، ولم تنس الاستعانة بالخواتم والأساور ووضع سلسلة ذهبية ضخمة على عنقها

وفي وقت سابق امتلأ حساب نجمة البوب على ”إنستغرام“، بصور ترويجية لعلامتها التجارية ”Icy Park“ التي كانت تسمى ”Adidas x IVY PARK“ للإشارة إلى الجليد، والتي ولدت من اندماج خبرة شركة اديداس الرياضية مع ”IVY PARK“.

ومع ذلك، بعيدًا عن تصور المشروع على أنه مجموعة من الملابس والأحذية والإكسسوارات بالمعنى الضيق، فإنه في الواقع، يشجع شعار Where is My Park الناس على التفكير باستقلالية وخارج الصندوق.

ومن بين الوجوه الشهيرة التي استعانت بها بيونسيه في حملتها الترويجية، العارضة هايلي بيبر، ومغني الراب ومخرج التسجيلات غوتشي ماني، والمغني كاش بايج والعارضات أكيشا موراي، وشي جراي، وكيلا كولمان، إلى جانب ابنتها بلو ايفي.