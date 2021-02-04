"نايك" تطور حذاء رياضيا بمواصفات ثورية (فيديو)

كشفت شركة ”نايك“ الأمريكية النقاب عن حذاء رياضي جديد من دون أربطة أو سحاب يمكن ارتداؤه وخلعه دون استخدام اليدين.

يعتمد حذاء Go Fly Ease الجديد على استخدام القدم للضغط على كعب الآخر، وكان الهدف من تصميم الحذاء في بادئ الأمر دعم الرياضيين ذوي الإعاقة.

وتعتبر الأحذية التقليدية غير ملائمة للاستخدام بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون الانحناء، لذا تم تصميم هذا الحذاء، قبل توفيره على نطاق أوسع.

ويحتوي الحذاء على نعل مرن ينحني قابل للتمدد من المنتصف عند خلعه ثم يتم فرده بشكل مسطح عند إدخال القدم.

وأجرت الشركة عدة تعديلات على التصميم باستخدام أفضل مواد واستقرت في النهاية على نعل مفصلي ثنائي.

ومن المقرر أن يكون الحذاء متاحا للبيع اعتبارا من 15 فبراير/ شباط الجاري بسعر 120 دولارا، وتخطط الشركة لإصداره على نطاق واسع في وقت لاحق في عام 2021.