ميس حمدان تثير غضب المصريين بإعلان "بوكسرات" مثير للجدل (فيديو)

أثار إعلان تجاري مثير للجدل غضبا واسعا وردود فعل مناهضة للإعلان والشركة المسؤولة عنه، وهو الإعلان الذي قامت ببطولته الفنانة الأردنية ميس حمدان.

وأحدث الإعلان الترويجي لمنتجات إحدى شركات الملابس الداخلية في مصر انطباعات سلبية من الجمهور الذين نقلوا ردود فعلهم الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجّه النشطاء سهام النقد للشركة والفنانة ميس حمدان وشقيقتيها دانا حمدان ومي سليم اللتين ظهرتا بإطلالة مثيرة للجدل خلال الإعلان.

وقالت ميس حمدان في تصريحات محلية، إنها سعيدة بالمشاركة في هذا الإعلان، معلقة على ردود الأفعال الغاضبة قائلة إن هذا دليل على النجاح كما بررت الإعلان بالقول إن الأغنية طبيعتها "لايت" واستعراضية كما أن كلماتها عادية والغالبية يستخدم هذه المصطلحات التي يعترض عليها البعض.

ولم ترَ ميس حمدان أي تجاوز في كلمات هذا الإعلان أو حركاته الاستعراضية، موضحة أن الإعلان جريء فقط في ظهور فتاة جميلة رشيقة تُعلن عن منتج رجالي مشددة على أنه إعلان خفيف وغير مبتذل.

وقف الإعلان

ومع توالي ردود الفعل الصاخبة حول الإعلان، أصدر مجلس إدارة مجموعة "قطونيل" قرارا بوقف إعلان الشركة، وذلك بعد تصاعد الأمر إلى مطالبات برلمانية بعدم عرضه ومحاكمة القائمين عليه بتهمة خدش الحياء.

وقالت شركة قطونيل في بيان لها اليوم الأحد: "تماشيا مع ما أثير من ضجة حول إعلان قطونيل الأخير (ابن الجيران)، ونظرا إلى أننا نأخذ في الاعتبار أذواق المشاهدين على ما نقدمه من مادة إعلامية للترويج لمنتجاتنا وتوقف الجدل وإرضاء السادة المشاهدين في مصر فقد قررنا وقف عرض الإعلان لأجل غير مسمى على جميع القنوات الفضائية المصرية".

وأكدت شركة قطونيل مصر في ختام بيانها أنها حريصة على الذوق العام والقيم المصرية النبيلة.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد طالبوا بوقف إعلان "قطونيل" وتطبيق عقوبة خدش الحياء (الحبس والغرامة) على الشركة.