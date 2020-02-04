بالصور.. عرض أزياء لملابس مصنعة من الشوكولاتة

احتضنت مدينة كولن الألمانية، فعالية عرض أزياء مصنوعة من الشوكولاتة، وسط حضور شخصيات عالمية.

جاء ذلك ضمن فعالية بعنوان ”الشوكولاتة الوحشية“، على هامش النسخة الـ50 من ”معرض ISM الدولي للحلويات والبسكويت“، بحضور قرابة 800 شخص.

وكان من بين الحضور، نجوم هوليوود: مات ديلون، باتريكا أركوتا وفاي دوناواي، الحاصلتين على جائزتي أوسكار والكرة الذهبية، وعارض الأزياء الأمريكي الشهير جيريمي ميكس، والممثلة الألمانية ويلما أليس، وغيرها من الشخصيات العالمية الشهيرة.

وخرجت عارضات الأزياء أمام الجمهور بملابس مصنوعة من الشوكولاتة، وبتسريحة شعر لمصفف الشعر سردال بنغي.

كما تخلل العرض، فعاليات موسيقى ورقص.