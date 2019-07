حفل زفاف أسطوري لإيلي جونيور نجل مصمّم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب (صور وفيديو)

أقام مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب حفل زفاف أسطوريًا لنجله ”إيلي جونيور“، الجمعة، شهد حضور كوكبة من النجوم ومشاهير الفن والسياسة والإعلام.

المصمم العالمي اختار لبنان لإقامة تفاصيل الحفل الذي جاء تحت عنوان ”ليلة عربية“، بمشاركة شخصيات عامة أبرزها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

#ايلي_صعب #ElieSaab

Beauty is in the details ???????? pic.twitter.com/1RpifnAezC

— ʟᴀʏʟᴀ (@llaylaalghamdi) July 20, 2019