حفل زفاف أسطوري لإيلي جونيور نجل مصمّم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب (صور وفيديو)

أقام مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب حفل زفاف أسطوريًا لنجله ”إيلي جونيور“، الجمعة، شهد حضور كوكبة من النجوم ومشاهير الفن والسياسة والإعلام.

المصمم العالمي اختار لبنان لإقامة تفاصيل الحفل الذي جاء تحت عنوان ”ليلة عربية“، بمشاركة شخصيات عامة أبرزها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

الرئيس #سعد_الحريري مشاركاً في حفل زفاف نجل مصمم الازياء العالمي #ايلي_صعب pic.twitter.com/F51ckFxR3s — علي كمال زكريا (@70_660ali) July 19, 2019

جمال لونها والا فستانها والا جمال صوت نانسي والا جمال عمها شايب احلامي #ايلي_صعب #ElieSaabJr pic.twitter.com/f0tkejBCRM — joodali (@jo_ali12) July 19, 2019

مغردات عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ داعبن العروس ”كريستينا مراد“ التي طلت بفستان زفاف مبهر من تصميم ”حماها“، والذي أثار إعجاب جميع المدعوين بتصميمه الأنيق والعصري والمبتكر.

كما لم تنجُ العروس من إثارة الغيرة لدى الفتيات اللائي علقن بالقول: ”عندما يكون حماكي إيلي صعب“، بينما تحدث آخرون عن تفاصيل الحفل الذي طغى عليه الطابع الشرقي، الغربي في آن معًا.

تغريدات رواد موقع التواصل لم تخلُ من الفكاهة أيضًا، حيث كتبت إحداهن: ”زواج إبن إيلي صعب.. منك المال ومنهه العيال أما الثياب فعلى أبوك“، في إشارة إلى التصميم الأسطوري لفستان زفافها.

وكتبت إحدى المعجبات بالحفل تدعى ”منال“: ”أتوقع كل البنات بالعالم حاسدينها مو علشان زوجها، لا علشان عمها إيلي صعب مشاءالله محظوظة، فستان رايح فستان جاي، وكل واحد أحلى من الثاني“.

زوجة العريس هي الأخرى حظيت بجانب من إشادة المتابعين، فضلًا عن إطلالتها الجميلة، فقد بدت بوجه يوحي بالطيبة والتواضع، وفق المغردين، حيث كتبت إحداهن: ”أول مرة أحس إن فيه أم عريس طيبة“.

وتداول رواد الموقع فيديو ظهرت فيه أليسا ترقص وتغني مع إيلي وزوجته، وأهدته قُبلة، سرعان ما تحولت إلى مادة انتقاد وسخرية على موقع التواصل.